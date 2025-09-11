Un peligroso delincuente recibió una dura condena por múltiples robos cometidos en nuestra ciudad

Un peligroso delincuente recibió una condena de 12 años y seis meses de prisión por una serie de robos violentos cometidos en viviendas de nuestra ciudad entre 2022 y 2024. Los hechos ocurrieron en barrios distintos y tuvieron como víctimas a familias que sufrieron el ingreso forzado a sus hogares.

El fiscal Ignacio Orio, a cargo de la investigación, precisó que “el monto de la pena impuesta a Melo resultó de la unificación con una condena anterior que ya pesaba sobre él” y agregó que “en función de ese antecedente condenatorio, el juez también lo declaró reincidente”.

Según relató el fiscal, “el condenado cometió los ilícitos el 13 de agosto de 2022 y el 24 de enero de 2024”. En el primer caso, junto con otros dos hombres, ingresó a una obra en construcción en Lisandro de la Torre y Jujuy, donde “previamente violentaron una reja y una puerta de acceso a la casa”. De allí se llevaron una motoguadaña, herramientas, un parlante, una garrafa, un radiograbador y un reproductor portátil.

Orio indicó que “las tres personas escaparon del lugar con los elementos sustraídos, pero el condenado fue aprehendido por personal policial en inmediaciones de la casa a la que habían ingresado”.

En relación con el segundo hecho, ocurrido en la madrugada del 24 de enero de 2024, “Melo ingresó junto con otro hombre luego de forzar las rejas del frente y de romper una persiana y el vidrio de una ventana”. En esa oportunidad, “sustrajeron un televisor y una bolsa con alimentos”.

El fiscal agregó que “media hora más tarde, Melo y el otro hombre ingresaron a una vivienda ubicada en Santiago del Estero al 3.100, treparon un tapial perimetral de más de 2 metros de altura, sustrajeron un juego de llaves y escaparon del lugar”.

Finalmente, “Melo fue detenido alrededor de las 3:00 de la madrugada en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y 4 de Enero”, detalló Orio, quien concluyó que “a uno de los oficiales policiales le propinó un golpe con su cabeza en la nariz que le produjo una fractura de tabique nasal y una herida cortante”.

En el juicio abreviado, Melo reconoció su responsabilidad como coautor de robo simple y robo calificado por efracción, además de robo agravado por escalamiento, resistencia a la autoridad y lesiones leves dolosas agravadas por haber sido contra un policía en cumplimiento de su función. La pena se unificó con otra anterior y lo declaró reincidente.