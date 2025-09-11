Agrupaciones corales se reunirán este sábado en el marco del Intercambio “Tierra de Mujeres”

La Escuela Coral Municipal “Carlos Guastavino” organiza una nueva edición del Intercambio Coral “Tierra de Mujeres”, un encuentro que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre a las 20:00, en la Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino, ubicada en Obispo Gelabert 2051.

Se trata de la tercera edición de esta propuesta artística que convoca a agrupaciones corales de distintos orígenes, con el objetivo de celebrar la música como un espacio de unión, expresión colectiva y participación ciudadana.

Desde la organización explicaron que el intercambio busca no solo compartir repertorios y experiencias entre los coros, sino también generar lazos culturales que enriquezcan la vida comunitaria y acerquen al público a distintas formas de expresión vocal.

El evento será de acceso libre y gratuito, y representa una oportunidad para disfrutar de la música coral en un entorno patrimonial, como lo es la histórica parroquia ubicada en el corazón de la ciudad.