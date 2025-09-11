Advierten que Estados Unidos "necesita dejar atrás la violencia en la política”

Jaime Flores, director de Comunicaciones Hispanas del Partido Republicano y hombre muy cercano a Donald Trump, lamentó este jueves el asesinato del activista Charlie Kirk y afirmó que los Estados Unidos “necesitan dejar atrás la violencia en la política” para que su democracia no se vea amenazada.

Charlie Kirk, activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, murió ayer tras ser baleado en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en un evento que quedó grabado por las cámaras de los teléfonos celulares y rápidamente recorrió el mundo a través de las redes sociales.

Sobre los mensajes de condolencias que los demócratas hicieron llegar a los republicanos, Flores declaró en exclusiva a la señal latinoamericana de noticias DNEWS: “Yo me sumo a todos ellos. Algunos de ellos muy sinceros, otros, uno no sabe uno hasta qué punto. Pero la realidad es que el país necesita dejar atrás la violencia en la actividad política”.

Y agregó: “No podemos seguir enfrentándonos con este tipo de atentados. El presidente, el mismo presidente (Donald Trump), fue víctima de dos atentados durante su campaña. Uno estuvo a punto de quitarle la vida en el estado de Pensilvania y otro fue muy cerca de su residencia aquí en el estado de la Florida”.

“Esto no puede suceder en un país civilizado como los Estados Unidos, el país que se ha enorgullecido de ser la meca de la democracia, de la libertad de ideas, el pluralismo ideológico. No puede matar gente porque piensa distinto”, comentó a DNEWS el vocero del Partido Republicano para América Latina.

Flores opinó que Charlie Kirk “era uno de los líderes conservadores jóvenes más importantes en el Partido Republicano y en la nación entera”.

E indicó que “lo único que estaba haciendo era compartir sus ideas, someterlas además a la discusión civilizada con los mismos estudiantes. Tenía una campaña que decía ‘pruébenme que estoy equivocado para tratar de llegar a terrenos comunes’ en un país completamente polarizado”.

Sobre las investigaciones del asesinato, Flores reveló: “Nosotros tenemos plena confianza en que las autoridades competentes investigarán todo lo que sucedió en la Universidad de Utah y nos tendrán resultados ojalá a un corto plazo y ojalá una vez más pues las personas responsables de semejante crimen tan aberrante pues se han llevado hasta la justicia y paguen por el precio de este asesinato tan cobarde”.

Al referirse al legado de Charlie Kirk, Flores comentó: “Hay que respetar a las personas que piensen distinto, respetando sus puntos de vista, conversando, llegando a acuerdos, discutiendo las ideas en un ambiente civilizado, respetando lo que piensan los demás. Es el mensaje que nos deja. Y yo creo que dentro de toda esa gente joven que lo seguía a través de las redes sociales, seguramente aparecerán líderes como él que sigan llevando ese legado hacia adelante y sigan dándole a los jóvenes la oportunidad de pensar diferente y de que sus ideas sean respetadas”.

Y sobre los atentados que se vienen repitiendo en los Estados Unidos, Flores respondió: “Pues primero eso corresponde a las autoridades, ofrecerles seguridad a todas estas personas. Pero también es muy importante que todos, como ciudadanos de este país, entendamos que la manera de mantener viva nuestra democracia es permitiendo que los demás piensen diferente, si es el caso, que cada uno de nosotros pueda pensar a su manera”.