Invitan a un conversatorio sobre prevención del suicidio en la Vieja Usina

La Municipalidad invita a participar de un conversatorio sobre concientización y prevención del suicidio, que se realizará el jueves 25 de septiembre a las 19 horas en la Vieja Usina (Rivadavia 1650). La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere inscripción previa a través de WhatsApp al 342 406-6184.

El encuentro se organiza en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se conmemoró este miércoles 10 de septiembre, con el objetivo de generar un espacio de información, reflexión y compromiso social ante una problemática compleja que atraviesa a toda la comunidad.

Participarán profesionales de la psiquiatría, la psicología y la sociología, quienes compartirán herramientas para reconocer señales de alerta, detectar indicadores de riesgo y aplicar estrategias de acompañamiento y contención en situaciones de vulnerabilidad.

Además de los contenidos técnicos, el conversatorio apunta a promover la conciencia colectiva sobre el cuidado, la escucha activa y la construcción de redes de apoyo entre familias, instituciones y actores sociales.

La propuesta contará con certificación para los asistentes y está dirigida a toda la comunidad.