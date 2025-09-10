Conmoción en Estados Unidos: asesinan al activista conservador Charlie Kirk durante un acto público

El activista conservador Charlie Kirk, reconocido por su cercanía con el expresidente Donald Trump, murió este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un acto público en la Universidad Utah Valley, en el oeste de Estados Unidos. El hecho, ocurrido frente a centenares de personas, generó una ola de reacciones políticas y el despliegue de fuerzas federales en la zona.

Según confirmaron medios locales, Kirk fue atacado mientras participaba de un debate organizado por Turning Point USA, la organización política que él mismo fundó. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que se escucha un disparo mientras el activista hablaba bajo una carpa blanca. De inmediato, se observa sangre en su cuello y gritos de pánico entre el público.

El joven fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Orem, donde finalmente se produjo su fallecimiento. La confirmación oficial llegó a través del propio Donald Trump, quien lo despidió con un mensaje en su red Truth Social: “El Grande, e incluso Legendario, Charlie Kirk, está muerto (...). Charlie, te queremos”, escribió.

En las horas siguientes al hecho, el director del FBI, Kash Patel, informó que el presunto autor del disparo fue detenido. “El sospechoso de este tiroteo horrible (...) está ahora detenido”, comunicó en la red X. También se desplegaron en el lugar agentes de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos) para apoyar la investigación.

La muerte de Kirk desató una fuerte respuesta política en medios conservadores y sectores cercanos al trumpismo. Jack Posebic, comentarista y colaborador de Turning Point USA, sostuvo que Kirk “murió luchando no solo por él, sino también por Jesucristo y por esta nación”. En una transmisión televisiva, advirtió a los “radicales de izquierda”: “Lo que viene ahora será culpa de ustedes”, dijo.

Por su parte, Steve Bannon, exasesor de Trump, consideró que Kirk “es una víctima de la guerra política que se está librando” en Estados Unidos. Un mensaje similar fue replicado por el comentarista Jesse Watters en Fox News, quien expresó: “Esto es un punto de inflexión y ya sabemos en qué dirección vamos”.

Charlie Kirk tenía 31 años, era padre de dos hijos y una figura influyente entre los jóvenes conservadores estadounidenses. Fundador de Turning Point USA, había participado activamente en la campaña de Trump y conducía su propio programa televisivo.