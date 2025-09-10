La Convención Reformadora aprobó la nueva Carta Magna de Santa Fe

Por Santotomealdía



La Provincia de Santa Fe tiene una nueva Constitución. Tras dos meses de trabajo, la Convención Reformadora sancionó el texto definitivo de la nueva Carta Magna, que incluye la reforma de 42 artículos y la incorporación de otros 46. La aprobación se concretó este miércoles, durante una sesión plenaria que había comenzado el martes y que concluyó tras un cuarto intermedio.

El nuevo texto constitucional contiene un total de 161 artículos, además de 27 cláusulas transitorias. De este modo, la provincia deja atrás la Constitución de 1962 y consagra una nueva etapa institucional. La sanción contó con 52 votos positivos y 17 negativos, tanto para el articulado como para las disposiciones finales.

La reforma introduce cambios en el régimen municipal, el funcionamiento del Estado, la ampliación de derechos y la modernización institucional. El proceso incluyó reuniones de comisión, dictámenes técnicos y sesiones de debate, desde que se habilitó la reforma en julio.

El acto oficial de jura de la nueva Constitución será este viernes a las 17 horas en la Legislatura provincial, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, convencionales constituyentes e invitados especiales. Con esta ceremonia, el nuevo texto quedará formalmente promulgado y entrará en vigencia.