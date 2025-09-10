Continúa la instalación de luminarias LED en la ciudad

La Municipalidad informó que, a lo largo de 2025, se está ejecutando el Programa “1000 Luminarias LED”, una iniciativa puesta en marcha en el mes de abril y que continuará de manera sostenida hasta fin de año en distintos sectores del espacio urbano.

El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, detalló que hasta el momento la instalación alcanzó a las vecinales 7 de Marzo, Centro, Sargento Cabral, San Martín, Dos Rutas, Sarmiento, René Favaloro, Loyola, E. López, Country, Villa Luján y General López.

Según se informó, el plan no concluirá este año sino que marca el inicio de una nueva etapa en la modernización del sistema de alumbrado público, con la incorporación masiva de luminarias LED en toda la ciudad.

El programa contempla la adquisición e instalación de 1000 nuevas unidades, con el objetivo de reemplazar progresivamente las lámparas de sodio, unificando el sistema de alumbrado, y de incorporar puntos de iluminación en sectores que actualmente carecen de cobertura.

Desde el Municipio aclararon que estas 1000 luminarias se suman a las tareas habituales de mantenimiento, como recambios por averías de luminarias de sodio o reemplazo de equipos LED por fallas, acciones que no forman parte de este plan.

Entre los beneficios de la tecnología LED, se destacan la mayor eficiencia energética, la mayor vida útil de cada unidad, los menores costos de mantenimiento y una iluminación más óptima y sostenible.

De esta manera, el Programa “1000 Luminarias LED” se presenta como una acción estratégica y planificada que busca fortalecer la infraestructura urbana, garantizando un servicio de alumbrado más eficiente, sustentable y seguro para la comunidad.