Sociedad — 09.09.2025 —
Abren las inscripciones para las ediciones de septiembre y octubre de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras
La convocatoria está destinada a mujeres mayores de 18 años, residentes en nuestra ciudad, que cuenten con un emprendimiento de bienes o servicios. Las ferias se realizarán el 14 de septiembre y el 5 de octubre en Plaza Libertad.
La Municipalidad abrió la convocatoria para participar en dos nuevas ediciones de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, que se realizarán el domingo 14 de septiembre y el domingo 5 de octubre de 2025, en la Plaza Libertad, a partir de las 15:00 horas.
La propuesta tiene como objetivo brindar un espacio de visibilización y fortalecimiento para los emprendimientos locales, generando instancias de encuentro entre las emprendedoras y la comunidad.
Según se informó oficialmente, podrán participar mujeres mayores de 18 años, residentes en la ciudad, que cuenten con un emprendimiento de bienes y/o servicios.
Modalidad de inscripción
Las emprendedoras que ya hayan participado este año en ediciones anteriores deberán confirmar su asistencia por correo electrónico, indicando si estarán presentes en una o en ambas fechas.
En tanto, quienes se sumen por primera vez deberán enviar un correo a [email protected] con la siguiente información:
-
Datos personales
-
Descripción del emprendimiento
-
Foto del DNI
-
Carnet de Manipulación de Alimentos, en caso de que corresponda
-
Indicar en cuál o cuáles fechas participarán
Plazos y aclaraciones
El plazo para confirmar asistencia o enviar la inscripción vence el viernes 12 de septiembre de 2025.
Desde el Municipio se aclaró que esta convocatoria corresponde únicamente a las fechas mencionadas, y que nuevas oportunidades para sumarse a futuras ediciones serán informadas oportunamente.