Abren las inscripciones para las ediciones de septiembre y octubre de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras

La Municipalidad abrió la convocatoria para participar en dos nuevas ediciones de la Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras, que se realizarán el domingo 14 de septiembre y el domingo 5 de octubre de 2025, en la Plaza Libertad, a partir de las 15:00 horas.

La propuesta tiene como objetivo brindar un espacio de visibilización y fortalecimiento para los emprendimientos locales, generando instancias de encuentro entre las emprendedoras y la comunidad.

Según se informó oficialmente, podrán participar mujeres mayores de 18 años, residentes en la ciudad, que cuenten con un emprendimiento de bienes y/o servicios.

Modalidad de inscripción

Las emprendedoras que ya hayan participado este año en ediciones anteriores deberán confirmar su asistencia por correo electrónico, indicando si estarán presentes en una o en ambas fechas.

En tanto, quienes se sumen por primera vez deberán enviar un correo a [email protected] con la siguiente información:

Datos personales

Descripción del emprendimiento

Foto del DNI

Carnet de Manipulación de Alimentos , en caso de que corresponda

Indicar en cuál o cuáles fechas participarán

Plazos y aclaraciones

El plazo para confirmar asistencia o enviar la inscripción vence el viernes 12 de septiembre de 2025.

Desde el Municipio se aclaró que esta convocatoria corresponde únicamente a las fechas mencionadas, y que nuevas oportunidades para sumarse a futuras ediciones serán informadas oportunamente.