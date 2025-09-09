Pullaro: “Esta Constitución le abre las puertas al futuro y termina con los privilegios del poder”

En la última sesión del pleno de la Convención Reformadora, el gobernador y convencional constituyente Maximiliano Pullaro afirmó que la nueva Constitución provincial simboliza “un cambio de época”. En un discurso cargado de definiciones políticas, sostuvo que el proceso representó la derrota de los privilegios y de las viejas estructuras de poder.

“La Constitución no estaba escrita”, dijo Pullaro en alusión a los sectores que auguraban un fracaso. Y añadió: “Hoy ese poder vuelve al pueblo de Santa Fe”. El mandatario resaltó además que el 93% del articulado fue aprobado con el aval del 67% de los convencionales, lo que consideró un nivel de acuerdo inédito en la historia provincial.

Pullaro valoró el clima de diálogo que atravesó la Convención. “Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos”, expresó. En ese marco, reivindicó que el proceso haya sido impulsado desde el frente Unidos, que —subrayó— eligió abrir el debate y no cerrarlo en la lógica de las mayorías.

El gobernador también destacó las principales innovaciones de la nueva Carta Magna: la incorporación de la ficha limpia, el reconocimiento de la seguridad pública con rango constitucional y la creación de mecanismos inéditos de control y limitación del poder. “Se decidió eliminar privilegios, democratizar decisiones y ampliar la participación ciudadana”, sostuvo.

“Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso”, enfatizó Pullaro, quien también reivindicó el rol histórico de Santa Fe: “Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos”.