La Convención Reformadora aprobará este miércoles la nueva Constitución provincial

La Convención Reformadora de Santa Fe retomará este miércoles su undécima sesión plenaria para votar la aprobación definitiva del texto de la nueva Constitución provincial. La jornada se inició este martes por la tarde y, tras varias intervenciones y pedidos de la Comisión Redactora, se resolvió pasar a cuarto intermedio hasta la continuidad prevista para hoy.

En el reinicio del plenario, los convencionales concluirán el análisis del armado de la nueva Carta Magna y procederán a la votación final, lo que marcará el cierre de más de dos meses de trabajo en comisiones y debates plenarios.

Durante la sesión de este martes, además, se designó como presidente honorario al exgobernador Miguel Lifschitz, moción que fue aprobada por unanimidad.

De este modo, la provincia se encamina a contar con una nueva Constitución, luego de un proceso de discusión que reunió a las distintas fuerzas políticas y que tendrá su definición en la votación de este miércoles.