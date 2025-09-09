Israel atacó a dirigentes de Hamás en Qatar: críticas de EE.UU. y amenaza de respuesta de Doha

Israel lanzó este martes una ofensiva aérea en Doha contra líderes del movimiento palestino Hamás, confirmaron las fuerzas armadas israelíes y el gobierno qatarí. Según medios locales, el ataque tuvo como objetivo a una delegación del grupo islamista reunida para analizar una propuesta de alto el fuego impulsada por Estados Unidos.

El operativo, denominado “Cumbre de Fuego”, fue calificado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como una acción “totalmente independiente”. “Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”, señaló la oficina del jefe de Gobierno.

La acción militar provocó la inmediata reacción de Estados Unidos, que criticó el bombardeo por haberse desarrollado en territorio de un aliado estratégico. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó: “Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, no avanza los objetivos de Israel ni de EE.UU. para lograr la paz”. Al mismo tiempo, reconoció que “eliminar a Hamás es un objetivo loable”.

El propio presidente Donald Trump intervino después del ataque y aseguró al emir Tamim bin Hamad Al Thani que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio”. Qatar alberga la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente y cumple un rol central como mediador en las negociaciones para una tregua en Gaza.

En paralelo, el primer ministro qatarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, calificó el ataque de Israel como una “agresión flagrante” y advirtió que su país se reserva el derecho de responder con firmeza. “El Estado de Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía”, aseguró en una conferencia de prensa.

Según Hamás, cinco de sus miembros murieron en el ataque, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya, quien dirige la delegación negociadora, aunque los principales dirigentes habrían sobrevivido. También falleció un miembro de las fuerzas de seguridad qataríes y varios resultaron heridos.

El episodio añade tensión a un escenario ya crítico por la guerra en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023. Para Doha, el bombardeo “cierra las puertas a la paz” en un momento en que las negociaciones buscaban abrir un canal para alcanzar un alto el fuego.

*Con información de EFE, AFP y REUTERS.