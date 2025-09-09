Giselle Miravete participó del lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Rosario

La concejal Giselle Miravete participó este lunes en Rosario del lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza, en un acto que reunió a militantes y dirigentes del espacio libertario de toda la provincia. El encuentro contó con la presencia del candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini y de la actual diputada nacional Romina Diez.

Tras el acto, Miravete expresó que “estamos construyendo desde cada ciudad para que las ideas de la libertad del presidente Javier Milei sigan creciendo en toda la provincia”. La edil también resaltó el rol de Karina Milei en la consolidación del espacio libertario, al señalar que “sin ella el armado de La Libertad Avanza no sería posible”.

Con este evento, La Libertad Avanza Santa Fe dio inicio a una nueva etapa de campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, con el desafío de ampliar su representación en el Congreso de la Nación.