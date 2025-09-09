El Gobierno municipal dio respuesta al Concejo e informó cómo avanzará en la revisión del Plan Director

Por Santotomealdía



El Ejecutivo municipal oficializó el inicio del proceso de revisión del Plan Director de nuestra ciudad, en respuesta a la resolución aprobada por el Concejo Municipal el pasado 12 de agosto. A través de una nota que ingresó este martes al cuerpo legislativo, el intendente Miguel Weiss Ackerley informó la creación de una comisión interna que tendrá a su cargo el análisis, la reformulación y la elaboración de un nuevo proyecto normativo, con vistas a actualizar el marco legal vigente desde 1979.

La medida quedó establecida en la Resolución Interna N.º 64 Bis/2025 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, firmada el 4 de agosto, que crea la Comisión de Reforma del Plan Director, integrada por responsables de áreas técnicas del Municipio y presidida por el titular de esa Secretaría.

Según el texto, la comisión deberá reunirse semanalmente y tendrá la responsabilidad de redactar un proyecto de reforma integral del Plan Director, que será elevado al Concejo para su evaluación y aprobación. La resolución prevé la posibilidad de convocar, en carácter de invitados y sin rol vinculante, a actores sociales, profesionales, instituciones intermedias y organizaciones, con el objetivo de generar intercambios y consultas durante el proceso. También se contempla la realización de instancias públicas para informar los avances del trabajo.

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo destaca que la normativa actual “cuenta con más de cincuenta años de vigencia y nunca ha sido íntegramente revisada”, y que su aplicación ha derivado en frecuentes excepciones debido al crecimiento demográfico y edilicio de la ciudad. “Las normas deben adecuarse a la realidad, a fin de no convertirse en letra muerta”, señala uno de los considerandos.

Además de definir su integración y funcionamiento, la comisión podrá gestionar asesoramiento externo, solicitar aportes técnicos a otras áreas municipales y consolidar una agenda de trabajo conjunta con representantes designados por el Concejo.

Cabe recordar que, en agosto, el Concejo Municipal había aprobado por unanimidad una resolución que ratifica la vigencia de la Ordenanza N.º 3616/2023, la cual establece un procedimiento participativo para la elaboración del nuevo Plan Estratégico Territorial. La respuesta del Ejecutivo se da en ese marco, aunque por el momento no se ha informado cómo se articulará el trabajo de la comisión interna con los mecanismos de participación ciudadana previstos por esa norma.