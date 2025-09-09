Israel afirma que la guerra en Gaza "puede acabar mañana", pero continúa la ofensiva militar

"La guerra puede acabar mañana", afirmó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, al referirse a la última propuesta de tregua impulsada por Estados Unidos. Sin embargo, Israel condiciona el fin del conflicto a la liberación de todos los rehenes y al desarme total de Hamás, mientras continúa con una ofensiva militar que obligó a evacuar la ciudad de Gaza, el principal centro urbano del enclave palestino.

Las declaraciones de Saar, realizadas este martes en Zagreb, remarcaron que Israel aceptaría un “acuerdo completo que ponga fin a la guerra”, siempre y cuando se cumplan sus dos principales exigencias: la liberación de los rehenes aún en manos de Hamás y la rendición total del grupo islámico. Según el ministro, estos puntos “garantizan un futuro mejor para Gaza y los palestinos”.

En paralelo, el Ejército israelí ordenó la evacuación total de la ciudad de Gaza, ante una inminente ofensiva terrestre. El portavoz militar Avichay Adraee dirigió un mensaje “a todos los residentes” del área, clasificándola como “zona de combate peligrosa”. Poco después, el ministro de Defensa, Israel Katz, informó sobre la destrucción de 30 edificios vinculados a Hamás y decenas de objetivos más, lo que encendió las alarmas en la comunidad internacional.

La propuesta de tregua fue presentada por mediadores estadounidenses y contempla la liberación de los 48 rehenes vivos y fallecidos, junto con la entrega de prisioneros palestinos y el inicio de negociaciones supervisadas por el presidente Donald Trump. No obstante, Hamás reclama garantías para un alto el fuego integral y la retirada completa de las tropas israelíes de Gaza, condiciones que Israel no acepta en su totalidad.

Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu insiste en que Israel debe tomar el control de los últimos bastiones de Hamás. “No tenemos otra opción que completar la tarea”, declaró, al tiempo que reiteró que no habrá desarme sin una solución definitiva al conflicto.

Desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, se estima que más de 64.000 palestinos han muerto y casi toda la población del enclave ha sido desplazada. Las autoridades israelíes afirman haber tomado ya el 75 % del territorio de Gaza y aseguran que 20 de los 48 rehenes que permanecen en manos de Hamás estarían vivos.

Los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto siguen sin alcanzar un acuerdo, mientras la situación humanitaria en Gaza se agrava día a día.