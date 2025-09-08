Seminario de interpretación operística en la Agrupación Coral Municipal

La Municipalidad, a través de la Dirección de Cultura y la Agrupación Coral Municipal, anunció la realización de un Seminario de Interpretación de Repertorio Operístico que se desarrollará los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre en la sede de la Agrupación Coral, ubicada en Castelli 1735.

La actividad estará a cargo del maestro Cesare Buratti, actual titular de la cátedra de Arte Escénico del Conservatorio Santa Cecilia de Roma, quien compartirá con los participantes su amplia trayectoria internacional en el ámbito lírico. El acompañamiento pianístico estará a cargo de la profesora Zunilda Soncini.

El seminario es arancelado y está dirigido a cantantes, estudiantes de música y personas interesadas en el arte operístico, constituyendo una oportunidad para acceder a la formación de la mano de un referente mundial del género.

Como cierre, el domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas, se llevará a cabo un Concierto Final con entrada libre y gratuita, también en la sede de la Agrupación Coral.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse mediante mensaje directo a @agrupacioncoralst en Instagram, o bien por WhatsApp al 342-6356942 (Dirección de Cultura), de lunes a viernes de 7:00 a 13:00.