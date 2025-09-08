La Comisión Redactora avanza en el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe

La Comisión Redactora de la Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe sesionó este lunes en el Espacio Cultural Universitario (ECU) de la Universidad Nacional de Rosario, con el objetivo de ordenar y unificar el texto definitivo de la reforma que será sometido a votación este martes en el plenario.

El encuentro contó con la apertura del rector de la UNR, Franco Bartolacci, quien destacó la trascendencia del proceso: “Estamos ante un acontecimiento histórico: se está escribiendo la historia de la Provincia de Santa Fe y ustedes son los protagonistas. Que la Universidad Pública pueda alojar este encuentro de la Comisión Redactora nos llena de orgullo”.

Asimismo, Bartolacci valoró el mensaje de convivencia democrática expresado en la Convención: “En un momento de la historia de la humanidad donde todo parece resolverse a los gritos, esta Convención es un claro mensaje de lo que debemos priorizar: el reconocimiento del otro en la diferencia para construir un futuro mejor”.

La comisión, presidida por Joaquín Blanco, con Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, tiene la responsabilidad de integrar los despachos aprobados en las distintas comisiones temáticas y elaborar un único articulado.

Este martes, desde las 11:00 en la ciudad de Santa Fe, el cuerpo volverá a reunirse para dictaminar el texto definitivo, que será debatido y sometido a votación en el plenario de la Convención Reformadora a realizarse a las 17:00 en el recinto de la Cámara de Diputados provincial.