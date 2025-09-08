Protestas en Nepal por el bloqueo de redes sociales dejan 19 muertos y más de 300 heridos

En Nepal, una protesta encabezada por jóvenes de la llamada “Generación Z” se transformó en una jornada de violencia y represión que dejó al menos 19 muertos y más de 300 heridos. Las manifestaciones, que tuvieron lugar este lunes en distintas ciudades, surgieron como respuesta al bloqueo de redes sociales populares decretado la semana pasada por el gobierno.

En la capital, Katmandú, la concentración comenzó de forma pacífica, pero derivó en graves enfrentamientos cuando los manifestantes tumbaron barricadas e intentaron marchar hacia el edificio del Parlamento, al que algunos lograron ingresar. En ese contexto, la Policía respondió con cañones de agua, gases lacrimógenos y disparos de fuego real. Solo en la capital se registraron 17 víctimas fatales y decenas de hospitalizados.

En la ciudad de Itahari, los choques con las fuerzas de seguridad provocaron la muerte de al menos dos personas más, mientras que el total de heridos en todo el país ascendió a 347, según datos difundidos por la prensa local.

Las autoridades dispusieron toques de queda en varias ciudades, incluida Katmandú, para intentar contener la situación. Sin embargo, la tensión social continúa en aumento y organizaciones políticas y sociales cuestionaron el accionar represivo.

La semana pasada, el Gobierno de Nepal había bloqueado en su territorio diversas redes sociales por no haberse registrado ante el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información en el plazo estipulado. Entre las plataformas afectadas se encuentran Facebook, Instagram, X, YouTube, Reddit, LinkedIn, Snapchat, Pinterest y Rumble, mientras que aplicaciones como TikTok y Viber lograron inscribirse y siguen en funcionamiento.