Actividades, charlas y zumba: así se vivió la jornada por el Día del Donante en nuestra ciudad

En el marco del Día de la Persona Donante de Órganos en Argentina, que se conmemora cada 29 de agosto, la Municipalidad organizó una jornada recreativa y de concientización en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

La propuesta comenzó con charlas a cargo de médicos especialistas, quienes brindaron información clave sobre la importancia de la donación de órganos. Estos espacios fueron enriquecidos con testimonios en primera persona, que compartieron experiencias de vida y promovieron la reflexión colectiva.

Jornada de concientización sobre la donación de órganos en el Anfiteatro municipal. (Foto: MST)

Además, el stand vacunatorio del SAMCo se hizo presente, ofreciendo a los vecinos la posibilidad de aplicarse vacunas incluidas en el calendario oficial, fortaleciendo así las acciones de prevención y cuidado de la salud.

El encuentro culminó con una clase abierta de zumba, dictada por Rocío Roig, que convocó a participantes de todas las edades en un momento de recreación y celebración de la solidaridad.

Andrea Mansilla, secretaria de Desarrollo Social, Humano y Ambiental del Municipio, destacó que “la jornada buscó generar conciencia sobre la donación de órganos, fomentar el compromiso solidario y promover el cuidado de la salud, en un espacio de encuentro abierto y participativo para toda la comunidad”.