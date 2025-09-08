Un ataque contra una comisaría turca deja dos policías muertos y tres heridos

Dos agentes de policía murieron y al menos otros tres resultaron heridos este lunes en un ataque contra una comisaría en la ciudad portuaria de Esmirna, al oeste de Turquía, según informaron las autoridades locales.

El alcalde de Esmirna, Cemil Tugay, declaró en la red social X que el "atroz ataque" tuvo lugar en la comisaría de Salih Isgoren, en el distrito de Balcova.

El agresor, al parecer un adolescente de 16 años, fue detenido, informó el fiscal de Esmirna, Ali Yeldan, en una retransmisión en directo desde el lugar del incidente.

Según la cadena turca NTV, el ataque fue perpetrado por un hombre enmascarado armado con una escopeta de corredera, que fue detenido después de resultar herido y se implementaron amplias medidas de seguridad en la zona.