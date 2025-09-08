Tiroteo contra un autobús en Jerusalén: seis muertos.

Al menos seis personas murieron, mientras que otras 15 sufrieron heridas de diversa consideración, siete de ellas de gravedad, luego de que dos hombres armados tirotearon un autobús en Jerusalén.

Así lo informaron autoridades israelíes, mientras que la Policía, a través de un comunicado, calificó el hecho como un "ataque terrorista" y afirmó que tuvo lugar cerca de Ramot, en Jerusalén Este.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, informó que son seis las víctimas fatales, mientras que trascendió que entre los heridos hay una mujer embarazada.

La Policía precisó que dos agresores abrieron fuego en una parada de autobús y luego contra un autobús antes de que el personal de seguridad y un civil respondieran al fuego, abatiendo a los atacantes en el lugar.

El servicio de ambulancias israelí Magen David Adom informó que entre los fallecidos había una mujer y cinco hombres, mientras que otras seis personas resultaron gravemente heridas.

Los hospitales de Jerusalén, donde fueron traslados los heridos, afirmaron que habían recibido a 38 pacientes, la mayoría de ellos con heridas leves o moderadas.

El ataque tuvo lugar en el cruce de Ramot, cerca del barrio que lleva el mismo nombre, habitado por colonos en Jerusalén Este.

Citando a funcionarios de seguridad israelíes, la cadena estatal israelí Kan TV informó que se trataba de palestinos de las aldeas de Qatanna y Al-Qubeiba, en la gobernación de Ramala, en la Cisjordania ocupada, armados con una pistola y una metralleta improvisada.

Las imágenes de la escena mostraban dos autobuses con las ventanas destrozadas y agujeros de bala, mientras que se vio a decenas de personas huyendo de una concurrida parada de autobús durante la hora pico de la mañana.

Los primeros en acudir al lugar describieron una escena caótica cubierta de cristales rotos.

Ningún grupo reivindicó inmediatamente el atentado, de acuerdo con el informe de la agencia de noticias Xinhua.

Las tropas israelíes se desplegaron en la zona y están “buscando a sospechosos en cooperación con la policía israelí”, según informó el Ejército en un comunicado, añadiendo que las fuerzas rodearon varias zonas en las afueras de Ramala.