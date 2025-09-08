Cuvertino sobre la industria: “Se está eliminando un puente estratégico”

El diputado provincial Mariano Cuvertino (Unidos-PS) expresó su preocupación por el reciente cierre que hizo el gobierno nacional de las secretarías de Industria y Comercio, y de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento (SEPYME). A través de una Declaración que fue aprobada en la última sesión de la Cámara baja provincial el último jueves, el legislador expresó que “en palabras del propio sector industrial, lo que se está eliminando es un puente estratégico entre el Estado y quienes producen, agregan valor y generan empleo”.

Cuvertino hizo un repaso del estado de situación de Argentina, donde no sólo hay una crisis política por los presuntos casos de corrupción de la administración central. También existen indicadores económicos y sociales que encienden luces rojas: cierre de pymes e interrupciones de producción en fábricas, crecimiento del desempleo y del subempleo, apertura indiscriminada de importaciones, tasas de interés por encima del 70% y tipo de cambio atrasado.

A esto se suma que la inflación hace tres meses dejó de estar contenida, el superávit fiscal se sostiene sólo a base de recortar sectores claves para el desarrollo del país y la deuda sigue creciendo mientras se transfieren recursos al sector financiero, tal como ocurrió en otros momentos de la historia económica argentina. Al respecto, el legislador recordó que “este tipo de medidas tiene resultados previsibles: quiebras en el sector productivo industrial y agropecuario, caída de la inversión y del consumo, y un impacto negativo en la calidad de vida de la población”.

El pasado 2 de septiembre se conmemoró el día de la industria nacional y, en ese marco, la dirigencia del sector manifestó, una vez más, su preocupación por decisiones del gobierno central que los afectan directamente. Por eso, Cuvertino pidió ante sus pares “asumir un fuerte compromiso político con aquellos santafesinos y argentinos que todos los días siguen apostando a abrir un persiana en su fábrica, arriesgan capital, generan empleo y creen que es posible construir un país con trabajo digno, con industria, con desarrollo de la ciencia, con mejores condiciones de vida y con desarrollo federal”.

También indicó que es posible hacer las cosas diferente y ejemplificó las decisiones que en Santa Fe se toman para impulsar al sector productivo, con líneas de crédito, inversión en infraestructura y mejoras en la matriz logística para bajar costos.

“Destruir capacidades productivas estatales, como está haciendo el gobierno central al eliminar estas secretarías o al desfinanciar el INTA, el INTI y el CONICET, entre otros, no parece ser el camino correcto”, indicó el legislador. Por el contrario, Cuvertino destacó que “hay que ser socios estratégicos de un sector estratégico como es el industrial para construir un país un poquito mejor, donde las condiciones de vida alcancen a todos, donde un modelo de empleo, de trabajo de inclusión y de desarrollo sea una realidad y no algo que parece alejarse cada vez más”.