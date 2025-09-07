Continúan los bombardeos en Gaza: el ejército israelí derribó otro rascacielos

El ejército de Israel derribó este domingo un tercer edificio de gran altura en la Ciudad de Gaza, intensificando los ataques sobre la principal urbe de la Franja. Se trata de la torre Ruya, una construcción de al menos seis plantas, que fue alcanzada por un bombardeo poco después de una orden de evacuación forzosa dirigida a residentes del inmueble y zonas aledañas.

El hecho ocurre en el marco de una nueva escalada en el conflicto. Desde el viernes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han demolido tres rascacielos, tras emitir advertencias a la población local. El viernes fue destruida la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal; el sábado, la torre Susi; y este domingo, la mencionada torre Ruya.

En un comunicado oficial, el ejército israelí aseguró que el edificio "era utilizado por la organización terrorista Hamás como punto de observación" y que se habían colocado "numerosos explosivos" en la zona para atacar a las tropas. Sin embargo, no se difundieron pruebas que respalden estas afirmaciones.

Imágenes captadas desde Gaza y difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo, explosiones y el colapso total del edificio. Testigos indicaron que la zona había sido previamente advertida mediante la distribución de volantes que instaban a evacuar hacia el sur de la Franja.

Israel sostiene que Hamás utiliza edificios civiles con fines militares, una acusación frecuente en el marco del prolongado conflicto con el grupo palestino, que es calificado como organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países. Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han reiterado su preocupación por el impacto de los bombardeos sobre la población civil.

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica, con miles de personas desplazadas y una infraestructura urbana cada vez más deteriorada por los ataques. La comunidad internacional continúa monitoreando de cerca la evolución del conflicto.