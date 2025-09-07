El rugby santafesino de luto por la muerte de un joven de 18 años en el choque ocurrido en la Autovía 19

Tras el trágico accidente ocurrido este sábado por la tarde en la Autovía 19, fue confirmado que la víctima fatal es Salvador Passadore, un joven de 18 años que integraba la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club. El hecho se produjo en el kilómetro 5 de la traza, en jurisdicción de Colonia San José, cuando una camioneta en la que viajaban siete personas colisionó con un camión de carga.

Passadore viajaba como acompañante en el vehículo siniestrado y falleció en el acto producto del impacto. Los ocupantes restantes, también jugadores del club santafesino, resultaron heridos, y dos de ellos permanecen internados en el Hospital Cullen en grave estado. Todos volvían a la ciudad de Santa Fe tras haber disputado un partido en Rafaela, por una nueva fecha del Torneo Dos Orillas.

Este es el segundo artículo que publica Santotomealdía sobre el caso, luego de que en la jornada del sábado se informara oportunamente sobre el siniestro vial, sus características y las primeras actuaciones policiales en el lugar.

El trágico desenlace causó consternación en el ámbito deportivo local, especialmente entre los integrantes del Santa Fe Rugby Club, donde Salvador era muy querido por sus compañeros y entrenadores. En redes sociales, múltiples expresiones de afecto y pesar se multiplicaron durante las últimas horas.

En el lugar del accidente trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial y servicios de emergencia, que dispusieron el corte total del tránsito hasta la finalización de las tareas periciales.