Remises: hay un 50% menos de vehículos por la baja demanda y la competencia de las aplicaciones

Por Santotomealdía



La actividad de remises atraviesa una fuerte retracción en nuestra ciudad. En los últimos años, la cantidad de vehículos habilitados se redujo en un 50%, según indicó Hernán Escobar, titular de la empresa Virgen de Luján. La caída de la demanda, el aumento de los costos y la proliferación de las aplicaciones de transporte son los principales factores que explican la crisis del sector.

“Comparando con hace dos o tres años, hoy hay un 50% menos de móviles trabajando como remises en la ciudad. Muchos choferes optaron por dejar el rubro o buscar otro trabajo”, aseguró Escobar en una entrevista con Nova al Día, por Radio Nova 97.5. La baja en la cantidad de viajes ronda el 45%, según estimaciones del propio sector. “Las aplicaciones de viajes vinieron a cambiar todo el esquema, y todavía no hay una normativa que regule su funcionamiento. Están trabajando sin habilitación”, denunció.

El empresario explicó que, a pesar de que en muchos casos las plataformas digitales cobran tarifas por encima de las del remis, la percepción entre los usuarios sigue siendo otra. “La gente cree que es más barato, pero no siempre es así. Muchas veces recién se dan cuenta del costo real al final del viaje, cuando deben pagarlo”, afirmó.

En ese contexto, Escobar se refirió también al aumento de tarifas aprobado esta semana por el Concejo Municipal, que comenzará a regir una vez promulgado por el Ejecutivo. Destacó que hacía un año que los valores no se actualizaban y que, si bien el incremento del 20% está por debajo de la inflación acumulada del año, era necesario para sostener la prestación. “Sabemos que los ajustes son antipáticos, pero los costos subieron muchísimo y había que hacer algo para sostener el servicio”, expresó.

Durante la entrevista, detalló que mantener un vehículo en condiciones reglamentarias se volvió cada vez más complejo: “Una revisión técnica está en el orden de los $40.000, y sacar el carnet profesional puede costar entre $400.000 y $500.000. A eso se suma todo lo que exige el Municipio para reinscribir los vehículos. Es imposible no resentir los ingresos del permisionario”.

De cara al futuro, desde el sector anticipan que será necesario encarar una discusión más profunda durante 2026, que permita revisar las condiciones actuales del sistema y plantear una regulación clara para todos los actores. “Hay que actualizar la normativa vigente y establecer reglas claras. No se puede competir contra servicios que operan sin controles”, advirtió Escobar.

Finalmente, dejó un mensaje a los usuarios: “Agradecemos a los vecinos que siguen eligiendo el remis. Sabemos que no siempre es fácil entender lo que pasa en el sector, pero seguimos trabajando para sostener el servicio y hacerlo cada vez mejor”.