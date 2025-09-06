Autovía 19: choque entre una camioneta y un camión dejó un fallecido y dos heridos de gravedad

Un grave accidente de tránsito ocurrido este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura del kilómetro 5, en jurisdicción de nuestra ciudad, dejó como saldo un hombre fallecido y seis personas heridas, dos de ellas en estado grave.

El hecho se produjo pasadas las 17, cuando una camioneta Toyota, en la que viajaban siete ocupantes, impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz Atego que circulaba en el mismo sentido (oeste–este).

De acuerdo con el informe policial, el conductor de la camioneta murió en el acto, mientras que los otros seis ocupantes sufrieron lesiones. Según se precisó, dos de ellos se encuentran en estado grave. Todos recibieron asistencia en el lugar y posteriormente fueron derivados para su atención médica.

El chofer del camión resultó ileso. En diálogo con Aire de Santa Fe, Carlos —así se identificó— relató que circulaba a baja velocidad tras salir de una planta de asfalto. “Yo habré venido a 40, no más de eso, porque recién me empezaba a levantar velocidad”, explicó. Y agregó: “Sentí un golpe muy fuerte, se me movió el camión entero. No entendía qué pasaba hasta que miré los espejos y vi la camioneta detenida”.

El camionero logró detenerse a unos 100 metros y descendió a auxiliar a las víctimas, mientras otros automovilistas pedían asistencia médica.

En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal de la Comisaría local, quienes dispusieron el corte total del tránsito en ambos sentidos de la autovía. La circulación se normalizó recién al anochecer, tras las pericias correspondientes.