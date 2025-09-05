Viernes 05 de septiembre de 2025

Área Metropolitana — 05.09.2025 —

Explosión en el Parque Industrial de Sauce Viejo: el estruendo se escuchó en nuestra ciudad

El siniestro se produjo minutos después de las 5 de la mañana en una planta del Parque Industrial. Una columna de humo fue visible desde distintos puntos de la región.

Una fuerte detonación seguida de incendio sacudió la madrugada en el Parque Industrial.
Una fuerte detonación seguida de incendio sacudió la madrugada en el Parque Industrial.

Por Santotomealdía

Una fuerte explosión, seguida de un incendio, se registró este viernes por la madrugada en una planta del Parque Industrial de Sauce Viejo, generando alarma en toda la región. El estruendo fue percibido también en nuestra ciudad, lo que evidencia la magnitud del incidente.

El episodio ocurrió a las 5:08 de la mañana y tuvo lugar en la planta de la empresa PB Leiner, dedicada a la elaboración de gelatinas para uso industrial. De acuerdo con los primeros reportes, el foco se habría originado en una máquina secadora ubicada en el techo del edificio, provocando una explosión y el colapso parcial de la estructura.

El fuego fue rápidamente contenido por una dotación de Bomberos Zapadores de la URI, que acudió al lugar tras la detonación. Una densa columna de humo se elevó sobre el predio y fue visible desde sectores de nuestra ciudad, afectando por momentos la visibilidad en la zona.

Autoridades del Parque Industrial confirmaron que no se registraron personas heridas y que personal técnico trabaja para determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento, no se informaron mayores consecuencias ni se emitieron nuevos comunicados oficiales.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward