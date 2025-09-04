A los 91 años falleció Giorgio Armani, creador de un imperio global de la moda

La industria de la moda perdió este jueves a uno de sus nombres más grandes: Giorgio Armani, fallecido a los 91 años en Milán. Considerado el “Rey” del estilo italiano, el diseñador revolucionó la silueta masculina, vistió a las estrellas de Hollywood y construyó un imperio global sin renunciar jamás a su independencia.

La compañía Giorgio Armani S.p.A. confirmó la noticia en un comunicado en el que destacó a su fundador como un “motor infatigable” que trabajó hasta los últimos días en nuevos proyectos. El funeral se realizará en la intimidad, aunque el público podrá despedirlo en una capilla ardiente que abrirá en Milán durante el fin de semana.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani llegó a estudiar Medicina antes de descubrir su verdadera vocación en el mundo del diseño. Tras sus primeros pasos en los grandes almacenes La Rinascente y en la casa de Nino Cerruti, fundó en 1975 su propia firma junto a Sergio Galeotti. Con apenas 10.000 dólares de capital inicial, levantó lo que luego sería un conglomerado de moda, accesorios, perfumes y hoteles, valorado en miles de millones de dólares.

El diseñador cambió para siempre la moda masculina al suavizar las líneas del traje tradicional, eliminar rigideces y apostar por telas más livianas. Su consagración internacional llegó en los años 80, cuando vistió a Richard Gere en “American Gigolo”, iniciando una estrecha relación con Hollywood que lo llevó a estar presente en más de 200 producciones de cine y a dominar la alfombra roja con sus diseños.

Con los años, Armani expandió su imperio con líneas como Emporio Armani y Armani Exchange, además de su exclusiva colección Armani Privé. Siempre defendió la sobriedad, la elegancia y la independencia, y se mantuvo como uno de los pocos grandes diseñadores que no vendió su marca a conglomerados multinacionales.

En paralelo a su éxito empresarial, Armani cultivó un estilo de vida marcado por la disciplina y el lujo discreto, con propiedades en Italia, Nueva York y París. En 2024 había inaugurado un edificio de 12 plantas en Madison Avenue con residencias diseñadas por él mismo.

Armani murió como vivió: trabajando hasta el final y defendiendo su visión de la moda como una expresión de carácter antes que de espectáculo. Su nombre se convirtió en sinónimo universal de elegancia y su legado trascenderá como uno de los más influyentes de la historia de la moda.