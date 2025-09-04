Bayúgar: “Milei y Pullaro ejecutan el mismo plan económico contra los trabajadores”

El secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) de Santa Fe, Pedro Bayúgar, lanzó duras críticas contra el Gobierno provincial y nacional al afirmar que ambos ejecutan “el mismo plan económico, que recae sobre los trabajadores”. Las declaraciones fueron realizadas este jueves en una entrevista con Nova al día, por Radio Nova 97.5, en el marco del creciente conflicto docente por la falta de recomposición salarial.

“Este modelo lo sostienen tanto Milei como Pullaro. Son ejecutores del mismo plan, en el que los trabajadores sufrimos el ajuste mientras a los ganaderos y exportadores se les amplían las ganancias”, aseguró Bayúgar, quien también cuestionó la falta de respuesta oficial a los reclamos gremiales.

En un contexto de creciente malestar en el sector educativo, el dirigente sindical advirtió que la oferta del 7% de aumento para todo el segundo semestre es “un absurdo” frente a la realidad económica y la pérdida de poder adquisitivo. “Un salario que crece al uno por ciento mensual es insostenible. No hay alternativa, no se puede responder ni defenderse”, afirmó.

Bayúgar denunció que la gestión de Maximiliano Pullaro cerró unilateralmente la paritaria “por decreto”, lo que consideró ilegal y contrario a la legislación internacional sobre negociación colectiva. Según explicó, el Gobierno “no abrió ningún canal oficial de diálogo sobre el tema salarial”.

Ante este panorama, el titular de SADOP adelantó que la semana próxima el gremio se reunirá con sus delegados para evaluar y proyectar nuevas acciones. También se convocará a la prensa para dar a conocer actividades previstas. “Tenemos seis meses por delante para reclamar, y cada día tenemos un motivo más para hacerlo”, remarcó.

En el cierre de la entrevista, Bayúgar llamó a la sociedad a reflexionar de cara a las elecciones. “Este gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que prometió. La ciudadanía fue engañada y debe votar conscientemente por otro modelo”, concluyó.