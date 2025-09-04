Recapturaron en barrio Las Vegas al joven que se había fugado de la Comisaría 23

Por Santotomealdía



G. A. R., el joven de 23 años que se había fugado de la Comisaría 23 de nuestra ciudad, fue recapturado este lunes por la tarde en barrio Las Vegas. La detención fue realizada por efectivos policiales que patrullaban la zona y lo interceptaron cuando intentó escapar.

Según informaron desde la Unidad Regional I, el operativo tuvo lugar en Juan del Campillo al 3400, donde los uniformados divisaron a un joven cuya contextura física coincidía con la del prófugo. Al notar la presencia policial, el sujeto trató de huir, pero fue rápidamente perseguido, reducido y luego identificado como G. A. R.

El joven había escapado el pasado 18 de agosto, luego de ser aprehendido por incumplir una medida judicial impuesta tras una denuncia realizada por su ex pareja. Como la dependencia no cuenta con calabozos, fue esposado a una columna en el patio trasero, mientras se organizaba su traslado. Aprovechando un descuido, rompió las esposas y escapó por el fondo del predio, saltando un tapial.

Desde entonces, fue buscado intensamente por distintos barrios del sur de la ciudad. Su actitud evasiva al ver un patrullero lo delató y permitió su recaptura.

El fiscal de Flagrancia en turno ordenó que el joven permanezca detenido y se le imputen formalmente los delitos de violación de mandato judicial y evasión.