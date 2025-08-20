Se escapó un preso de la Comisaría 23

Un joven de 23 años, cuyas iniciales son R.G., se escapó de la Comisaría 23 de nuestra ciudad en las últimas horas. El detenido estaba aprehendido por el incumplimiento de un mandato judicial en el marco de una causa por violencia doméstica, cuya víctima fue su pareja.

El hecho genera conmoción por las circunstancias insólitas de la fuga. Según fuentes policiales, el joven estaba esposado en el patio trasero de la dependencia ubicada en Avenida Richieri al 3500, sujeto a una columna del tinglado. Sin embargo, logró liberarse de las esposas y darse a la fuga.

Tras advertirse la situación, se activó una alerta a todos los móviles de la zona para dar con el paradero del prófugo. No obstante, hasta el momento permanece evadido.

El caso genera interrogantes sobre el accionar del personal policial y las condiciones de custodia dentro de la comisaría. Por estas horas, se aguarda una posible intervención de la Justicia provincial para determinar responsabilidades.