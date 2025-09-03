Tragedia en Lisboa: al menos 15 muertos por el descarrilamiento de un funicular turístico

Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas —cinco de ellas de gravedad— tras el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, Portugal. El accidente ocurrió este miércoles cerca de las 18.00, hora local, en las inmediaciones de la avenida de la Libertad, en pleno centro de la capital lusa.

El funicular afectado es el conocido ascensor de la Gloria, un medio de transporte emblemático que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, zonas de alta concurrencia turística. Con una capacidad para unos 40 pasajeros, el vehículo se salió de las vías y quedó completamente destrozado, según informaron medios locales.

“Una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, expresó el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, al llegar al lugar del siniestro. Equipos de bomberos y emergencias trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas de entre los escombros.

“Todas las víctimas han sido retiradas”, confirmó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (INEM). El funcionario también precisó que entre los afectados hay turistas extranjeros, aunque no se especificó aún su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestó su “profundo pesar” por el accidente, que sacudió a una de las ciudades más visitadas de Europa. Por el momento, se desconocen las causas del descarrilamiento, y las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar qué ocurrió.

El ascensor de la Gloria es uno de los tres funiculares históricos de Lisboa, y se había convertido en una atracción infaltable para quienes recorren la ciudad. El hecho de que el siniestro haya ocurrido en plena temporada turística agrava la dimensión de la tragedia.

*Con información de EFE y AFP.