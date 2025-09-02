Israel moviliza reservistas y prepara una ofensiva decisiva contra Hamás en Gaza

Israel anunció este martes el inicio de una nueva fase en su guerra contra Hamás, al reincorporar a decenas de miles de reservistas y preparar una ofensiva terrestre sobre Ciudad de Gaza, tras casi dos años de conflicto.

El ejército israelí informó que se están ultimando los preparativos logísticos para “operaciones de combate a gran escala”. Según medios locales, la primera oleada de movilización incluye a unos 40.000 reservistas, aunque el plan prevé la incorporación de hasta 60.000 soldados.

El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró en un mensaje a las tropas que Israel se encuentra ante “la etapa decisiva de la guerra contra Hamás”. El mandatario destacó las “maravillas” logradas por el ejército en distintos frentes —incluidos Líbano, Yemen, Irán y Siria— y advirtió que “lo que comenzó en Gaza debe terminar en Gaza”.

En paralelo, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, confirmó que el ejército se prepara para intensificar sus ataques contra Ciudad de Gaza, paso previo a la ofensiva terrestre ordenada por el Gobierno.

Sin embargo, la convocatoria de reservistas también generó resistencia. Más de 300 militares firmaron una carta en la que se comprometen a no presentarse, en rechazo a la continuidad de la guerra. Algunos calificaron la operación en Ciudad de Gaza de “manifiestamente ilegal”. Oficiales consultados por la prensa local reconocieron que la respuesta en esta movilización es menor a la esperada y que varias compañías se encuentran incompletas.

El conflicto, que ya provocó un grave desastre humanitario en la Franja de Gaza, sigue bajo la mirada atenta de la comunidad internacional. Pese a la presión externa para alcanzar un alto el fuego, el Gobierno israelí insiste en que su objetivo es “aniquilar a Hamás y recuperar a los rehenes” que permanecen en el enclave palestino.

*Con información de AFP y NA.