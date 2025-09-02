Tensión en el Caribe: Trump confirmó la destrucción de un barco con drogas vinculado a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que fuerzas militares de su país destruyeron en el Caribe un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela. El mandatario ofreció pocos detalles sobre la operación, pero aseguró que la embarcación transportaba “una gran cantidad de drogas”.

“Literalmente acabamos de disparar contra un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos”, declaró Trump durante una actividad oficial en la Oficina Oval, en Washington.

Poco después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el hecho en la red social X (ex Twitter). Señaló que la nave estaba “operada por una organización designada como narco-terrorista” y calificó la acción como un “ataque letal” en el sur del Caribe.

En las últimas semanas, Washington había anunciado el despliegue de ocho buques de guerra y un submarino nuclear en la región, con el objetivo de combatir el narcotráfico. La operación se produce en un clima de creciente tensión entre ambos países.

El gobierno de Nicolás Maduro no emitió aún comentarios oficiales sobre el anuncio. Sin embargo, en ocasiones anteriores Caracas ha acusado a Estados Unidos de “fabricar una narrativa de narcotráfico” para forzar la salida del presidente venezolano. En respuesta al incremento militar estadounidense, Venezuela desplegó tropas en la costa y en la frontera con Colombia, e instó a la población a sumarse a milicias civiles.

El Pentágono tampoco brindó detalles sobre el operativo. Según Naciones Unidas, la mayor parte de la cocaína producida en la región sale de Colombia, aunque Estados Unidos sostiene que Venezuela es un punto clave en las rutas del narcotráfico hacia Norteamérica.

El anuncio de Trump se conoció en paralelo a versiones sobre su estado de salud, que circularon en redes sociales en los últimos días. El mandatario de 79 años negó los rumores y los calificó como “noticias falsas”.