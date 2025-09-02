AMSAFE realizará este miércoles marchas de antorchas en toda la provincia

Por Santotomealdía



La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) llevará adelante este miércoles 3 de septiembre una nueva jornada de protesta en el marco del plan de lucha provincial, que ya lleva tres semanas consecutivas. En esta oportunidad, el gremio convocó a marchas de antorchas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de visibilizar el conflicto docente y reclamar una respuesta al Gobierno santafesino.

En el caso del departamento La Capital, la actividad se desarrollará en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria es a las 19 horas en Bv. Gálvez y Lavalle, desde donde partirá una marcha hasta la Casa del Maestro. Se espera una amplia participación de docentes de la región, en continuidad con las movilizaciones realizadas en las últimas semanas frente a la sede central de IAPOS y la Caja de Jubilaciones.

Según expresaron desde AMSAFE, la medida busca defender los derechos de las y los trabajadores de la educación y reivindicar la escuela pública, en un contexto que califican como de “ajuste” por parte del Gobierno provincial. Entre los reclamos centrales se destacan la necesidad de una urgente recomposición salarial, la recuperación del poder adquisitivo perdido y la inversión en infraestructura escolar, además de la defensa del 82% móvil para los jubilados y el rechazo al aporte solidario obligatorio.

El gremio también insiste en la derogación de la reforma previsional y del presentismo, al que consideran una medida “extorsiva”. A su vez, reclaman que IAPOS garantice una cobertura integral de salud, sin cobros adicionales ni recortes en las prestaciones.

La jornada de este miércoles se inscribe en la continuidad de un plan de lucha que combina protestas, concentraciones y marchas, definido por la Asamblea Provincial de AMSAFE tras el rechazo unánime a la última oferta paritaria presentada por el Gobierno. Desde la conducción gremial sostienen que la provincia “tiene recursos suficientes” y exigen que se formule una nueva propuesta que contemple salarios y condiciones de trabajo dignas, así como la defensa de los derechos previsionales.