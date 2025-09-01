Martes 02 de septiembre de 2025

Colón jugó otro pésimo partido perdió y 1-0 ante Defensores de Belgrano

Con un gol a los 8 minutos del segundo tiempo, los locales se impusieron en un partido parejo, pero que volvió a exponer las falencias del equipo santafesino.

Derrota en Buenos Aires: el Sabalero cayó 1-0 ante Defensores de Belgrano. (Crédito: El Litoral)
Por Santotomealdía

Colón perdió 1 a 0 frente a Defensores de Belgrano en el marco de la fecha 29 de la Primera Nacional y quedó matemáticamente sin chances de ingresar al reducido. En un partido disputado en Buenos Aires, el equipo rojinegro volvió a mostrar una pálida imagen futbolística y acumuló una nueva derrota en condición de visitante.

El único gol del encuentro fue convertido por Gonzalo Gamarra, a los 8 minutos del segundo tiempo, tras un córner desde la izquierda. El defensor local recibió la pelota dentro del área, controló con comodidad ante la pasividad de la marca y sacó un potente remate de derecha que selló el resultado. Gonzalo Soto, encargado de marcarlo, lo perdió de vista, permitiendo que el rival definiera con tiempo y precisión.

Más allá del desarrollo parejo, a Colón le volvió a alcanzar muy poco para quedarse con las manos vacías. Defensores no fue ampliamente superior, pero el Sabalero no tuvo fútbol, ni espíritu ni carácter, según el análisis posterior al partido. El equipo dirigido por Medrán no mostró reacción, y los intentos individuales, como los destellos de Ignacio Lago en el segundo tiempo, no alcanzaron para revertir la historia.

Con esta nueva caída, Colón acumula 17 derrotas en 29 fechas, números que marcan una de las peores campañas de su historia y confirman la crisis deportiva que atraviesa. El equipo hace tiempo no pelea por el ascenso y lo único que le queda en las últimas cinco jornadas es sumar los puntos necesarios para mantenerse en la categoría.

De no ser por las flojas campañas de Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate, Colón estaría en serio riesgo de descenso, ya que sus puntos no alcanzarían para evitar la caída si jugara en la otra zona. 

