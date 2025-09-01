Colón visita a Defensores de Belgrano con la obligación de sumar

Por Santotomealdía



Por la 29ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Colón se presentará este lunes desde las 19.10 ante Defensores de Belgrano, en un partido clave por la lucha por la permanencia. El encuentro será arbitrado por Yamil Possi.

El Sabalero llega a este compromiso con la necesidad de sumar puntos para mantener la distancia sobre Defensores Unidos de Zárate, su rival directo en la parte baja de la tabla. El CADU venció a Talleres de Remedios de Escalada y se colocó a solo nueve unidades de Colón, cuando aún restan 18 puntos en juego.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán viene de empatar 1-1 con Chacarita en el Brigadier López, y todo indica que repetirá la base de aquel once, con algunos retoques obligados. Zahir Yunis volverá a estar disponible tras cumplir una fecha de suspensión, mientras que Emmanuel Gigliotti no podrá jugar por acumulación de amarillas. Además, seguirán ausentes por lesión Christian Bernardi, Nicolás Thaller, Lautaro Gaitán y Agustín Giménez.

Por su parte, el Dragón de Fabián Nardozza intentará consolidar su levantada en condición de local. No podrá contar con Ezequiel Aguirre, Emiliano Vecchio ni Agustín Massaccesi, pero recupera a Gustavo Mendoza, que volvería al equipo titular.

Aunque el segundo objetivo —llegar al Reducido— parece lejano por la diferencia de 16 puntos, en Colón saben que es fundamental asegurar la permanencia cuanto antes. En ese contexto, el duelo en el Bajo Núñez aparece como una prueba clave para no ceder terreno frente a sus perseguidores.