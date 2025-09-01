Lunes 01 de septiembre de 2025

Deportes — 01.09.2025 —

AmeriCup: Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona

El conjunto de Pablo Prigioni no pudo defender el título, y la "Verdeamarela" se impuso 55-47.

Fuente: Noticias Argentinas

Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la “Verdeamerla” se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón. 

El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La “Albiceleste” buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.

De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.

