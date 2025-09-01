Rusia y China comenzarán a trabajar juntas por la prosperidad, afirma Putin.

Rusia y China continuarán trabajando juntas para garantizar la seguridad de estas dos grandes naciones, aseguró el presidente Vladimir Putin.

En una entrevista escrita concedida a la agencia de noticias Xinhua en vísperas de su visita a China para asistir a la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) en Tianjin y a las conmemoraciones por el día de la Victoria en Pekín, Putin también señaló que, durante su estancia, se unirá a la parte china para conmemorar el 80º aniversario de la gran victoria. Además, participará en las profundas discusiones sobre nuevas perspectivas y medidas de cooperación mutuamente beneficiosas, a fin de aportar beneficios a los pueblos de ambas naciones.

Tras calificar como “un rotundo éxito” la visita a Rusia del presidente Xi Jinping, en mayo pasado, Putin comentó que ese desplazamiento atrajo la atención internacional y fue muy reconocida en su país por sus logros, que incluyeron una declaración conjunta integral y la firma de un sustancial paquete de documentos bilaterales. La visita de Xi tuvo “una profunda importancia simbólica para un desarrollo aún mayor de las relaciones Rusia-China”, evaluó Putin.

“Reiteramos la decisión estratégica de nuestros pueblos a favor defortalecer las tradiciones de buena vecindad, amistad y cooperación de beneficio mutuo a largo plazo", aseguró Putin.

Agregó que espera con interés mantener conversaciones en profundidad con Xi sobre todos los aspectos de la agenda bilateral, así como intercambiar puntos de vista sobre los asuntos regionales e internacionales más apremiantes.

“En Rusia valoramos profundamente el compromiso genuino del líder chino con el impulso a nuestra asociación estratégica integral de cooperación”, señaló Putin.

Luego enfatizó que Xi trata la historia de su país con el máximo respeto y lo elogió: “Es un verdadero líder de un gran país mundial, un hombre de fuerte voluntad, dotado de visión estratégica yperspectiva global, y con un inquebrantable compromiso con losintereses nacionales. Es de excepcional importancia para China queuna persona así se encuentre al mando en este momento desafiante y crucial de los asuntos internacionales”.

Putin anunció que se unirá a la parte china en Pekín para rendir homenaje al acto compartido de heroísmo de sus padres, abuelos y bisabuelos, para honrar la memoria de quienes sellaron con su sangre la hermandad entre los dos pueblos, defendieron la libertad y la independencia de los dos Estados y aseguraron su derecho al desarrollo soberano.

Acerca de la cooperación económica y comercial, Putin destacó que las relaciones económicas entre Rusia y China alcanzaron un nivelsin precedentes.

Desde 2021, apuntó, el comercio bilateral creció en cerca de 100.000 millones de dólares. En términos de volumen comercial, China es por mucho el principal socio de Rusia, y el año pasado. En tanto queRusia fue el quinto socio de comercio exterior más importante de China, describió.

Agregó que las transacciones entre Rusia y China se llevan a cabo casi completamente en distribución y yuanes.

Rusia mantiene con firmeza su posición como un importante exportador de petróleo y gas a China, señaló Putin, y agregó que las dos partes continúan con sus esfuerzos conjuntos para reducir las barreras comerciales bilaterales.

“En los últimos años, se ha iniciado la exportación de carne de cerdo y res a China. En general, los productos agrícolas y alimenticios ocupan un lugar destacado en las exportaciones de Rusia haciaChina”, puntualizó.

El volumen de las inversiones bilaterales está creciendo y se están implementando proyectos conjuntos en gran escala en sectores prioritarios, explicó Putin subrayando la estrecha cooperación de ambos países en la industria.

“Rusia es uno de los principales mercados del mundo para las exportaciones de autos chinos. Juntos estamos construyendo instalaciones de manufactura e infraestructura de alta tecnología. También tenemos planos a gran escala en la industria de los materiales de construcción”, se ufanó.

Y redondeó: “En resumen, la cooperación económica y la colaboración comercial e industrial entre nuestros dos países están avanzando en Múltiples áreas. Durante mi próxima visita, ciertamente discutiremos nuevas perspectivas medidas para la cooperación mutuamente beneficiosa y nuevas para intensificarla en beneficio de los pueblos de Rusia y China”.

Tras señalar que las iniciativas bilaterales en materia cultural y de intercambios entre pueblos a gran escala hacen una contribución significativa al fomento de las relaciones amistosas, Putin resaltó que los intercambios culturales entre Rusia y China siguen desarrollándose de manera dinámica.

La Hoja de Ruta para la Cooperación Rusia-China en los Intercambios Culturales y entre los Pueblos antes de 2030, que incluye más de 100 proyectos importantes, se está implementando de manera consistente, añadió Putin.

Subrayó la exitosa organización de los Años de la Cultura Rusia-China, celebrados en 2024-2025, y comentó que el rico y diverso programa recibió un entusiasta reconocimiento tanto en Rusia como en China.

La educación y la ciencia siguen siendo ámbitos de cooperación especialmente prometedores, expresó Putin, quien destacó que la movilidad académica y los contactos interuniversitarios siguen creciendo.

Actualmente, más de 51.000 alumnos chinos estudian en Rusia, mientras que 21.000 alumnos rusos lo hacen en China, informó.

La cooperación en ciencia, tecnología e innovación también se expande, agregó, destacando que la cooperación deportiva fue igualmente fructífera, así como la producción cinematográfica constituye otro ámbito vibrante de colaboración.

“El turismo es otra esfera importante que quisiera destacar. Las cifras al respecto son alentadoras: en 2024, los flujos turísticos mutuos se han incrementado 1,5 veces, para alcanzar 2,8 millones de viajes”, reveló. Y agregó que ambas partes también impulsaron la cooperación en ámbitos como juventud, medios de comunicación y archivos.

“Resulta talentoso que la cooperación cultural y personal siga ganando impulso. Esta es, sin dudas, una dimensión estratégica de nuestra relación que ayuda a construir una amplia base pública de amistad, buena vecindad y entendimiento mutuo”, indicó.

Por otra parte defendió el “orden mundial multipolar másjusto”.

Los dos países, destacó, prestan especial atención a la movilización de recursos adicionales para proyectos de infraestructura crítica, y permanecen unidos en el fortalecimiento de la capacidad de los BRICS para abordar los desafíos globales apremiantes. Rusia y China adoptan una postura común contra las sanciones discriminatorias que obstaculizan el desarrollo socioeconómico de los miembros BRICS y el mundo en general, añadió.

Putin afirmó que Rusia y China apoyan la reforma del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y agregó que ambas partes comparten la visión de que deben construirse un nuevo sistema financiero basado en los principios de apertura y verdadera equidad, que pueda ofrecer acceso igualitario y no discriminatorio a sus herramientas para todos los países y reflejar la posición real de los Estados miembros en la economía mundial.

“Buscamos el progreso en beneficio de toda la humanidad. Estoy convencido de que Rusia y China continuarán trabajando juntas por este noble objetivo, alinearemos nuestros esfuerzos para garantizar la prosperidad de nuestras grandes naciones”, concluyó.