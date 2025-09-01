Colapinto hizo su mejor carrera en F1 y terminó 11° en Países Bajos

Franco Colapinto cerró su mejor actuación en la Fórmula 1 al finalizar en el puesto 11 del Gran Premio de Países Bajos, disputado este domingo en el circuito de Zandvoort. El piloto argentino, que partió desde la 16° posición, remontó cinco lugares en una carrera compleja, marcada por varios ingresos del auto de seguridad y decisiones estratégicas que generaron polémica en Alpine.

Durante las primeras vueltas, Colapinto logró escalar posiciones rápidamente. En la vuelta 5, superó a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y mantuvo un ritmo competitivo detrás de Fernando Alonso. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió la orden de cederle nuevamente la posición a Gasly, una maniobra que le hizo perder ritmo y generó malestar en el entorno del argentino.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos”, expresó Colapinto tras la carrera, mostrando su frustración por haber quedado a las puertas de sumar sus primeros puntos en la categoría.

La carrera fue ganada por Oscar Piastri (McLaren), quien sumó su séptima victoria del año, seguido por Max Verstappen y Isack Hadjar (Racing Bulls). Entre los abandonos más destacados estuvieron Lewis Hamilton, Lando Norris y Charles Leclerc, lo que alteró el desarrollo y favoreció a los pilotos que mantuvieron un ritmo constante.

Colapinto realizó tres paradas en boxes, cambiando neumáticos en momentos clave. En el tramo final, logró superar nuevamente a Gasly y cruzó la línea de meta en la posición 12, aunque finalmente fue clasificado 11° por una sanción aplicada a otro piloto. A pesar de no haber sumado puntos, fue el mejor resultado del argentino en la temporada.

Desde Alpine, el asesor Flavio Briatore, quien había sido muy crítico con Colapinto, lo elogió tras la carrera y calificó su desempeño como “excelente”, aunque también admitió que fue una “oportunidad perdida” para el equipo, que no logró sumar unidades en esta fecha.

Con la mira puesta en el próximo desafío, Colapinto correrá el Gran Premio de Italia en Monza, un circuito que conoce y donde espera seguir consolidando su rendimiento en su primera temporada completa en la Fórmula 1.