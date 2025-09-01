Unión fue contundente en Avellaneda y venció a Racing por 3 a 2

Unión consiguió una victoria fundamental como visitante al vencer 3 a 2 a Racing, en un partido disputado este domingo en el estadio Presidente Perón, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón fue efectivo y supo capitalizar los errores del rival, para quedarse con los tres puntos y dejar atrás la eliminación por penales frente a River.

El marcador se abrió a los 23 minutos con el gol de Adrián Martínez para Racing. Sin embargo, Unión reaccionó rápidamente y logró empatar a los 29 con un cabezazo de Marcelo Estigarribia. Antes del final del primer tiempo, Cristian Tarragona culminó una buena jugada colectiva y puso el 2 a 1 con una definición precisa ante el arquero Gabriel Arias.

En el segundo tiempo, el conjunto santafesino mantuvo su intensidad ofensiva y siguió generando peligro. A los 37 minutos, Augusto Solari amplió la diferencia tras una buena combinación ofensiva. El descuento de Racing llegó en tiempo de descuento, a los 45+3, con un potente remate de Facundo Mura.

Con esta victoria, Unión sumó tres puntos importantes en condición de visitante, mientras que Racing profundizó su mal momento en el torneo, con cuatro derrotas consecutivas como local.

En la próxima fecha, Unión visitará a Gimnasia en La Plata, con la ilusión de seguir sumando en el Clausura.