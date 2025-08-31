Avanza la obra de dos rotondas estratégicas sobre Ruta 4, entre Progreso y Ruta 6

En el marco de un plan de obras viales estratégicas, el Gobierno de la Provincia continúa con la construcción de dos nuevas rotondas sobre la Ruta Provincial N° 4, en las intersecciones con la Ruta 80s (acceso a Progreso) y la Ruta Provincial N° 6. La iniciativa forma parte de un proyecto que busca aumentar la seguridad vial y mejorar la transitabilidad, tanto para los vecinos de la región como para la circulación de la producción.

Según informó el Ministerio de Obras Públicas, la obra ubicada en el cruce con la Ruta 80s se encuentra en su tramo final, con un 95% de avance y una inauguración prevista para octubre. Por su parte, la rotonda en la intersección con la Ruta 6 ya tiene un 35% de ejecución.

El ministro Lisandro Enrico señaló que “más rotondas significan más seguridad vial”, y destacó que el objetivo es eliminar cruces peligrosos. “Una rotonda evita accidentes, permite giros seguros y clarifica la circulación”, afirmó.

Ambas estructuras son rotondas de hormigón de tres ramas, con un paquete estructural compuesto por subbase de suelo cal, hormigón antibombeo y hormigón H-30. En el caso de la rotonda de la Ruta 80s, restan tareas de iluminación y señalización. La inversión total por ambas obras supera los $9.000 millones, según detalló el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo.

Estas intervenciones benefician directamente a las localidades de Progreso, Nelson, Manucho, Cululú y María Luisa, y refuerzan la conectividad entre los departamentos La Capital, Las Colonias y San Cristóbal.

Además, sobre el mismo corredor, el Gobierno provincial ejecuta la repavimentación de más de 40 kilómetros de la Ruta 4, divididos en dos tramos: uno entre La Pelada y la Ruta 80s, y otro entre la nueva rotonda en la Ruta 6 y la Ruta Nacional N° 11. En esos sectores se trabaja actualmente en la señalización vertical y horizontal.

Finalmente, hacia el noroeste, en el departamento San Cristóbal, se avanza con el ensanchamiento de tres puentes sobre los arroyos Capivara 1, Capivara 2 y San Antonio, mediante trabajos de hormigón in situ y ejecución de pilotes.