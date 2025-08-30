Colapinto no superó la Q1 y largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto largará desde el puesto 16 en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, tras quedar eliminado en la primera ronda clasificatoria. El argentino, que compite con el equipo Alpine, marcó un tiempo de 1:10.104, pero no le alcanzó para avanzar a la Q2: quedó a solo 0.067 segundos del brasileño Gabriel Bortoleto, quien logró el pase.

Colapinto quedó también por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó la Q1 en el octavo lugar con un tiempo de 1:09.894, aunque luego fue eliminado en la Q2 y partirá 14°. Tras la clasificación, el piloto nacido en Pilar se mostró molesto por un incidente en pista y aseguró: “Me taparon dos autos”, en alusión a la interferencia que habría afectado su mejor vuelta.

La sesión tuvo un cierre ajustado, y Colapinto mejoró su registro en los últimos instantes, saliendo momentáneamente de la zona de eliminación. Sin embargo, Yuki Tsunoda lo superó en los últimos metros, dejando al argentino fuera por un margen mínimo. Con este resultado, el piloto de 22 años sigue bajo presión tras los cuestionamientos recientes del director de Alpine, Flavio Briatore, quien había puesto en duda su designación como titular.

La pole position fue para Oscar Piastri, seguido por su compañero de McLaren, Lando Norris, y el neerlandés Max Verstappen, que largará tercero en Zandvoort este domingo a las 10:00 (hora argentina).