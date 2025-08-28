Unión quedó eliminado en los penales ante River por la Copa Argentina

Por Santotomealdía



Unión quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder en los penales contra River Plate por los octavos de final, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro terminó 0-0 en los 90 minutos y se definió desde los doce pasos, donde el equipo de Marcelo Gallardo se impuso 4-3.

El conjunto de Leonardo Madelón mostró carácter y, tras un primer tiempo en el que River fue más, se acomodó en el complemento y jugó de igual a igual. Incluso tuvo situaciones para ganarlo: la más nítida fue un mano a mano de Nicolás Palavecino en los últimos segundos del tiempo de descuento, pero definió desviado.

En la tanda de penales, Unión convirtió a través de Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo, pero Lucas Gamba y Valentín Fascendini se toparon con las manos de Armani, la gran figura de la noche. Para River marcaron Juanfer Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, quien selló la clasificación.

A pesar de la eliminación, Unión dejó una muy buena imagen frente a uno de los candidatos al título, con pasajes de dominio y mostrando que estuvo cerca de dar el golpe.