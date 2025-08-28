Alemania, Francia y Reino Unido activaron el mecanismo para reimponer sanciones de la ONU a Irán

Los Gobiernos de Alemania, Francia y el Reino Unido activaron este jueves un mecanismo que permite reimponer las sanciones de Naciones Unidas contra Irán, en respuesta al incumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán en el acuerdo nuclear de 2015.

El llamado grupo del E3 notificó su decisión al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Eloy Alfaro de Alba, a través de una carta en la que aseguran que su objetivo es impedir que Irán “nunca busque, adquiera ni desarrolle un arma nuclear”.

El mecanismo, denominado de “reinicio rápido”, otorga un plazo de 30 días antes de que las sanciones entren en vigor, período durante el cual los países europeos esperan que Irán dé marcha atrás con su programa y acepte nuevas instancias de diálogo.

Según el comunicado, Teherán ha incumplido de forma “clara y deliberada” el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), superando límites en el enriquecimiento de uranio, producción de agua pesada y uso de centrifugadoras, además de restringir las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Los ministros europeos recordaron que, a pesar de la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2018, ellos mantuvieron la vigencia del pacto e impulsaron gestiones diplomáticas para preservarlo. Sin embargo, afirmaron que Irán no cumplió con las propuestas de prórroga ofrecidas.

La decisión se produce en un clima de alta tensión, tras la “Guerra de 12 días” librada en junio entre Israel e Irán, que incluyó bombardeos estadounidenses sobre las principales instalaciones nucleares iraníes. Aunque el OIEA retomó sus inspecciones después del conflicto, las autoridades internacionales denuncian restricciones en el acceso y monitoreo.

Se espera que la medida provoque una dura reacción de Teherán, donde las relaciones con Occidente se encuentran en su punto más crítico de los últimos años.

*Con información de DW, EFE, AP y RT en Español.