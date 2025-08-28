Jueves 28 de agosto de 2025

Política — 28.08.2025 —

Miravete presentó proyectos para "reducir la burocracia y agilizar gestiones" en la Municipalidad

Las iniciativas incluyen la implementación de trámites en línea, un sistema de seguimiento electrónico de expedientes y la optimización de requisitos administrativos.

Giselle Miravete, concejal de La Libertad Avanza.
Por Santotomealdía

La concejal de La Libertad Avanza, Giselle Miravete, presentó una serie de iniciativas en el Concejo Municipal orientadas a modernizar la gestión pública y reducir la burocracia en la administración local.

Una de las propuestas contempla la implementación de un sistema de trámites en línea, que permita a los contribuyentes consultar multas de tránsito y acceder de manera rápida a información de interés a través de la página web municipal.

Otra de las iniciativas es la creación de un Sistema de Seguimiento de Gestiones y Derivaciones de Expedientes Electrónicos, mediante el cual los vecinos podrían consultar en forma remota el estado y ubicación de sus trámites administrativos. Este mecanismo busca reducir la necesidad de asistencia presencial a las oficinas y, al mismo tiempo, garantizar mayor accesibilidad y transparencia en el proceso.

Además, Miravete propuso optimizar los requisitos burocráticos vinculados a la solicitud del certificado de Deudores Alimentarios Morosos. En este sentido, planteó que el documento se exija únicamente a quienes estén efectivamente inscriptos en el registro, evitando trámites innecesarios para la ciudadanía y la administración.

Según explicó la concejal, estas medidas representan “un paso importante hacia la modernización del Estado Municipal”, con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilidad en la atención a los vecinos, y avanzar hacia una gestión pública más racional y orientada a resultados.

