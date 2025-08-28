Miravete presentó proyectos para "reducir la burocracia y agilizar gestiones" en la Municipalidad

Por Santotomealdía



La concejal de La Libertad Avanza, Giselle Miravete, presentó una serie de iniciativas en el Concejo Municipal orientadas a modernizar la gestión pública y reducir la burocracia en la administración local.

Una de las propuestas contempla la implementación de un sistema de trámites en línea, que permita a los contribuyentes consultar multas de tránsito y acceder de manera rápida a información de interés a través de la página web municipal.

Otra de las iniciativas es la creación de un Sistema de Seguimiento de Gestiones y Derivaciones de Expedientes Electrónicos, mediante el cual los vecinos podrían consultar en forma remota el estado y ubicación de sus trámites administrativos. Este mecanismo busca reducir la necesidad de asistencia presencial a las oficinas y, al mismo tiempo, garantizar mayor accesibilidad y transparencia en el proceso.

Además, Miravete propuso optimizar los requisitos burocráticos vinculados a la solicitud del certificado de Deudores Alimentarios Morosos. En este sentido, planteó que el documento se exija únicamente a quienes estén efectivamente inscriptos en el registro, evitando trámites innecesarios para la ciudadanía y la administración.

Según explicó la concejal, estas medidas representan “un paso importante hacia la modernización del Estado Municipal”, con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilidad en la atención a los vecinos, y avanzar hacia una gestión pública más racional y orientada a resultados.