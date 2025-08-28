Los gremios celebran como una "conquista histórica" la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones

La resolución de la Convención Reformadora de Santa Fe, que incorporó al nuevo texto constitucional la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, generó un respaldo inmediato y casi unánime del movimiento sindical. Prácticamente todas las entidades gremiales de la provincia se pronunciaron en el mismo sentido: celebrar la decisión como un triunfo en defensa del sistema previsional.

En ese marco, la AMSAFE emitió un comunicado en el que definió la medida como una “conquista histórica” para los trabajadores de la educación y el conjunto del sector público. “La Caja constituye un patrimonio colectivo e irrenunciable, fruto de décadas de aportes de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados, que no puede quedar sujeta a privatización, transferencia ni vaciamiento”, expresó la organización.

El gremio docente vinculó directamente este resultado con la multitudinaria concentración provincial realizada el miércoles frente a la sede de la Caja, donde miles de docentes reclamaron la incorporación de la intransferibilidad al texto constitucional. “Esa jornada fue una clara demostración de fuerza, unidad y organización de AMSAFE”, señalaron.

Manifestación de AMSAFE realizada este miércoles.

“Un triunfo colectivo”

La CTA Santa Fe también celebró la decisión de la Convención y la definió como un “triunfo histórico de la CISEP”. La central sindical remarcó que la inclusión de la intransferibilidad en el nuevo texto constitucional responde a la convicción de que la Caja es un patrimonio irrenunciable de los trabajadores santafesinos.

“Es un día histórico porque esta conquista no es sólo un logro normativo, sino un acto de soberanía y justicia social, que garantiza un sistema solidario, de reparto y asistido, en defensa del futuro previsional de miles de santafesinas y santafesinos”, expresó la organización.

UPCN: “Un logro histórico”

La Unión del Personal Civil de la Nación, Seccional Santa Fe, celebró como un “logro histórico” la incorporación en la nueva Constitución de la cláusula que garantiza que la Caja de Jubilaciones permanecerá en la órbita provincial, intransferible a la Nación y con plena autonomía administrativa.

“El carácter intransferible de nuestra Caja de Jubilaciones asegura previsibilidad, defensa del sistema solidario y compromiso con las futuras generaciones”, señaló el gremio.

UPCN recordó que desde el inicio de la discusión en la Convención sostuvo la necesidad de incluir explícitamente la intransferibilidad en el texto constitucional, y afirmó que el resultado alcanzado “es también un triunfo de todos los santafesinos”.

SADOP: “La Caja es intransferible y sus fondos no se tocan”

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Seccional Santa Fe, se sumó a las expresiones de respaldo y destacó que la conquista es fruto de la lucha colectiva de los trabajadores.

“La Caja es intransferible y sus fondos son intangibles, no se tocan”, afirmaron, al tiempo que llamaron a “seguir dando batallas para garantizar y lograr más derechos para la clase trabajadora”.

De este modo, la aprobación del dictamen que declara la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones fue celebrada por todo el arco sindical santafesino, que coincidió en señalar que se trata de una conquista histórica en defensa del sistema previsional y de los derechos de los trabajadores activos y jubilados.