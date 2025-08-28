La Caja de Jubilaciones será intransferible: a último momento, se modificó el dictamen definitivo

Por Santotomealdía La Convención Reformadora de la Constitución definió este jueves el dictamen del artículo 21, que será sometido a votación en el Pleno este viernes. La novedad central es que el texto declara expresamente que la Caja de Jubilaciones es intransferible, luego de un cambio de último momento que modificó la postura inicial de la mayoría.

Hasta la reunión de este jueves, el dictamen impulsado por Unidos para Cambiar Santa Fe junto al Frente de la Esperanza hablaba de un sistema previsional público e indelegable, pero evitaba el término intransferible. Esa ausencia había motivado fuertes cuestionamientos de la oposición justicialista y de los gremios, que reclamaban blindar constitucionalmente la Caja frente a eventuales intentos de traspaso al Estado Nacional, como ocurrió en la década del ’90 en la mayoría de las provincias.

Finalmente, la reunión conjunta de la Comisión Redactora y la de Funcionamiento del Estado y Participación Democrática introdujo el cambio y aprobó el dictamen definitivo, que establece:

“La provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias conforme con las leyes que lo reglamenten. El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible”.

El diputado provincial y convencional de Unidos para Cambiar Santa Fe, Pablo Farías, fue el primero en pronunciarse tras la lectura del texto por parte de Joaquín Blanco, presidente de la Comisión Redactora. “Nunca hubo dudas al interior del bloque Unidos sobre la defensa del patrimonio de los jubilados y pensionados de la provincia. Lo que aprobamos ahora es el resultado de escuchar a especialistas y actores del sistema. No se trata de un enfrentamiento político entre facciones, sino de buscar lo que mejor convenga a la población santafesina”, señaló.

Farías remarcó además que el nuevo texto garantiza la intangibilidad de los recursos de las cajas previsionales, que no podrán destinarse a otros fines. “Esto es una garantía para todo el funcionamiento de las cajas, incluidas las municipales y profesionales”, explicó.

De este modo, la Convención Reformadora llega a la sesión de este viernes con un dictamen de mayoría que, tras un giro decisivo de último momento, consagra que la Caja de Jubilaciones de la provincia es intransferible, uno de los puntos más sensibles y disputados de todo el debate constitucional.