Jueves 28 de agosto de 2025

Deportes — 28.08.2025 —

La AFA confirmó la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias

Los dirigidos por Lionel Scaloni recibirán a Venezuela y luego visitarán a Ecuador.

Lionel Messi confirmó que ante Venezuela jugará su último partido oficial en la Argentina.
Fuente: Noticias Argentinas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la lista definitiva de convocados de la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

La principal novedad, además de la presencia de un Lionel Messi ya recuperado de una lesión muscular, es la inclusión de varios jugadores jóvenes.

