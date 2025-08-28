Unión busca dar la sorpresa ante River en un duelo decisivo por la Copa Argentina

Unión afronta este jueves una parada de alto voltaje en la Copa Argentina: desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se enfrentará a River por los octavos de final.

El equipo de Leonardo Madelón llega con la ilusión de repetir actuaciones como las que le permitieron eliminar a Colegiales (3-1) y, sobre todo, a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia. En el plano local, el Tatengue marcha en la pelea dentro de su grupo del Torneo Clausura y se aferra a su solidez colectiva, con la experiencia de Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Cristian Tarragona como principales cartas.

River, en tanto, aparece como un rival de enorme jerarquía. Con Marcelo Gallardo nuevamente en el banco, el Millonario superó en las rondas anteriores a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0). Además, llega en puestos de vanguardia en el Clausura y con la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición, con un ataque de peso conformado por Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

El cruce se presenta como una oportunidad histórica para Unión, que buscará dar un golpe ante uno de los gigantes del fútbol argentino. En caso de ganar, el equipo santafesino enfrentará a Racing en los cuartos de final.