Jueves 28 de agosto de 2025

Deportes — 28.08.2025 —

Unión busca dar la sorpresa ante River en un duelo decisivo por la Copa Argentina

Unión se mide este jueves con River en los octavos de final de la Copa Argentina. El partido se juega desde las 21.15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con arbitraje de Andrés Gariano.

Unión enfrenta a River en Mendoza por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.
Unión enfrenta a River en Mendoza por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Unión afronta este jueves una parada de alto voltaje en la Copa Argentina: desde las 21.15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se enfrentará a River por los octavos de final.

El equipo de Leonardo Madelón llega con la ilusión de repetir actuaciones como las que le permitieron eliminar a Colegiales (3-1) y, sobre todo, a Rosario Central en los penales, en una muestra de carácter que lo impulsó hasta esta instancia. En el plano local, el Tatengue marcha en la pelea dentro de su grupo del Torneo Clausura y se aferra a su solidez colectiva, con la experiencia de Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Cristian Tarragona como principales cartas.

River, en tanto, aparece como un rival de enorme jerarquía. Con Marcelo Gallardo nuevamente en el banco, el Millonario superó en las rondas anteriores a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0). Además, llega en puestos de vanguardia en el Clausura y con la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. Gallardo pondrá lo mejor que tiene a disposición, con un ataque de peso conformado por Sebastián Driussi, Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

El cruce se presenta como una oportunidad histórica para Unión, que buscará dar un golpe ante uno de los gigantes del fútbol argentino. En caso de ganar, el equipo santafesino enfrentará a Racing en los cuartos de final.

Probables formacionesUnión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio o Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)
Hora: 21.15
Árbitro: Andrés Gariano
TV: TyC Sports
    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward