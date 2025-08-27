Sorpresa en Inglaterra: Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga ante un equipo de la Cuarta División

Un verdadero papelón sufrió este miércoles el Manchester United, que quedó eliminado de la Carabao Cup tras caer por penales ante el Grimsby Town, un club que milita en la League Two, la cuarta división del fútbol inglés.

El partido disputado en el Blundell Park, ante casi 10 mil espectadores, terminó 2-2 en el tiempo regular. Los locales sorprendieron al imponerse 2-0 en la primera parte, gracias a los goles de Charles Vernam y Tyrell Warren, este último tras un grosero error del arquero André Onana.

El United, que alineó mayoría de titulares, recién pudo reaccionar en el tramo final: Bryan Mbeumo descontó a los 75 minutos y, sobre el cierre, Harry Maguire marcó el empate agónico.

En la definición por penales, la tensión se prolongó hasta un dramático 12-11, donde fallaron Matheus Cunha y el propio Mbeumo, permitiendo la histórica clasificación del Grimsby.

Un arranque de temporada preocupante

El equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim todavía no ganó en la temporada. En la Premier League, perdió en su debut ante el Arsenal en Old Trafford y luego empató con el Fulham. El próximo sábado 30 de agosto recibirá al Burnley en busca de una reacción urgente.

En tanto, el futuro del argentino Alejandro Garnacho sigue en el centro de la escena: el juvenil no es tenido en cuenta por el entrenador y todo indica que podría pasar al Chelsea de Enzo Fernández en los próximos días. Además, el defensor Lisandro Martínez continúa recuperándose de una lesión en la rodilla.

Una hazaña para Grimsby

La clasificación quedará marcada en la historia de los “Marineros”, un club con 147 años de vida, que ha pasado por todas las categorías del fútbol inglés y que llegó en dos ocasiones a semifinales de la FA Cup. El triunfo ante el poderoso Manchester United ya es considerado uno de los más resonantes de su historia reciente.